Wie het niet zo breed heeft, mag ‘Vis aan het water’ in Oisterwijk openen

Fire-Up in Oisterwijk weer ‘up and running’: productie van aanmaak­blok­jes hervat

10:45 OISTERWIJK - Alles is opgeruimd bij Fire-Up. ,,En meer hoefden we eigenlijk niet te doen", zegt Kees van Opstal, directeur van de fabriek die eind juli voor de tweede keer in zes jaar tijd in vlammen leek op te gaan. ,,Deze keer was het veel minder erg. Het machinepark bleef gespaard.”