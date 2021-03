Wielrenner ernstig ten val in Boxtel, waarschijnlijk door botsing met andere wielrenner

Goedkope woningen blijven in Oisterwijk boven de markt hangen, maar niet langs de Baerdijk

19 maart OISTERWIJK - Sociale woningbouw zit er langs de Baerdijk in Oisterwijk niet in. Wel wil wethouder Eric Logister (D66) de projectontwikkelaar nog eens vragen of een aantal van de 38 woningen binnen de categorie ‘middeldure huur’ kan komen te vallen.