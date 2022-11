Winter Art Fair in Oisterwijk: betoverd door een witte amaryllis

Wat: Winter Art Fair Oisterwijk, belevingsexpositie georganiseerd door Van Loon Galleries in Vught Waar: Hotel de Leijhof in Oisterwijk Wanneer: 18 tot en met 27 november

‘Belevingsexpositie in een prachtige ambiance’

Angèle van Haaren (87) uit Berkel-Enschot

„Een fraaie gevarieerde verzameling kunst in een prachtige ambiance. Deze belevingsexpositie stemt me over het algemeen vrolijk. Ik ben onder meer gecharmeerd van de expressieve lijnen die zo karakteristiek zijn aan de bloemstillevens van Joris van Spaendonck. De beelden van Nimrod Messeg vind ik spannend, mede door de schaduwpartijen die door kunstlicht op de muren ‘weerkaatsen’. Ook de beelden van Przemyslaw Lasak imponeren me; zo’n robuuste wachter lijkt me een ideale beveiliger voor je huis. Het werk van Rabarama kan me gestolen worden: haar fantasiewereld vind ik vergezocht.”