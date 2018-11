Wunderbar wil in Oisterwijk zorg en wonen in eigen hand

OISTERWIJK - Wunderbar, nieuw geluid in de zorg, wil in Oisterwijk een kleinschalig woon- en zorgproject voor mensen met een lichamelijke beperking opzetten. Geen blauwdruk: zorgbehoevenden zetten zelf de koers uit.

Een jonge kerel met een spierziekte. Zijn ouders hebben het huis zo goed mogelijk naar zijn beperkingen ingericht. Maar ook hij is eraan toe om op zichzelf te gaan wonen. En wel in een woonruimte die op zijn progressieve ziekte is berekend.

Een oude mevrouw met Parkinson. Als ze in haar eigen huis aan de wandel gaat, is het gevaar groot dat ze valt. Dus staat ze voor de keus: thuis op een stoel de zorg afwachten of opgenomen worden in een verpleeghuis. Maar veel liever houdt ze de regie over haar eigen woonomgeving en de zorg.

Quote Laat zo’n jongen met een spierziek­te eerst maar eens kennisma­ken met die mevrouw met Parkinson Hennie van Tintelen (Wunderbar)

Het zijn twee voorbeelden die Hennie van Tintelen en Corrie Ligteringen vanuit hun praktijk als zorgverleners aandragen. Een kleinschalig woon- en zorgproject voor mensen met een lichamelijke beperking staat de twee in Oisterwijk voor ogen. Op 8 december hopen ze zoveel mogelijk geïnteresseerden te ontvangen op een informatiemiddag in Sport- en Zorgatelier Oisterwijk, dat is gehuisvest in de oude Levenskerk aan de Le Sage ten Broekstraat.

‘Kanteling in de zorg’

De organisatie ligt bij Wunderbar, de coöperatie die Van Tintelen vanuit Den Bosch oprichtte. Een ‘kanteling in de zorg’ is de ambitie achter Wunderbar: ‘Is het niet fantastisch wanneer mensen gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Het leven kunnen leiden dat ze zelf graag willen. Zich kunnen omringen met mensen waar ze zich prettig bij voelen. En kunnen wonen op een plek waar ze zich helemaal thuis voelen. Ook als ze hulpbehoevend zijn?’

Er ligt geen blauwdruk. Een locatie is ook niet in beeld. Van Tintelen: ,,We willen van de mensen horen wat hun wensen zijn. Laat zo’n jongen met een spierziekte eerst maar eens kennismaken met die mevrouw met Parkinson. We willen mensen samenbrengen en van daaruit samen plannen gaan maken.”

Het is de bedoeling, zegt ook Corrie Ligteringen, dat de zorg ‘van onderop’ verandert. ,,Wunderbar faciliteert projecten en inventariseert behoeften. De regie ligt bij de mensen zelf.”