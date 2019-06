WYzorg opent na Oisterwijk ook een vestiging in Veghel: fysiotherapie met dagbesteding

In de voormalige Levenskerk, aan de Le Sage ten Broekstraat in Oisterwijk, biedt WYzorg sinds twee jaar dagbesteding en fysiotherapie aan.

,,Wij hebben gemerkt dat er in Meierijstad behoefte is aan een dagbestedingsplek waar mensen onder professionele begeleiding kunnen bewegen, creatief bezig kunnen zijn en hun dag kunnen invullen op een manier zoals zij dat zelf graag willen", motiveert Yvonne Petit de uitbreiding.

Kloostertuin

Meerwaarde in Veghel is de kloostertuin, die volop ruimte voor ontspanning biedt. Net als in Oisterwijk wil WYzorg ook in Veghel met vrijwilligers gaan werken. Het gaat dan om mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, of met de bezoekers gaan wandelen danwel fietsen.