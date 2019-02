Yvo Kortmann alias ‘Opa Kip’ gestrikt als columnist voor het B-team in Oisterwijk

Hoe de horeca van Oisterwijk met een vreemde man omspringt: ‘Oplossing voor eigen rekening’

5 februari OISTERWIJK - Een vreemde jongen of man loopt rond in het winkelcentrum van Oisterwijk. Steekt een middelvinger op als je hem iets vraagt. Frommelt in een sportzaak wat aan shirtjes. En houdt zich verdacht op bij horecazaken.