Zes brandweermannen in de weer om gans in Moergestel te redden

Frans Becx trekt in Moergestel zijn eigen bedrijf leeg: ‘Geen doorstart maar uitverkoop’

17 augustus MOERGESTEL - Het is over en uit voor Buitengewoon Becx in Moergestel. De oprichter van het bedrijf was al vier jaar met pensioen, maar keert nu terug om het faillissement af te wikkelen: ‘Ik trek het hier liever zelf leeg.’