Zitting over zwaar ongeval op A58 bij Moergestel loopt vertraging op door misser van OM

Onmiddellijk bij aanvang van de zitting in Breda bleek dat de dagvaarding (plus vertaling) niet is verstuurd naar de adressen die de 31-jarige Litouwse verdachte nota bene meteen na het ongeval zelf had opgegeven aan de politie. Een verblijfsadres in Geldrop en in de gemeente waar hij staat ingeschreven in Litouwen. De man was niet aanwezig en het is onbekend of hij wist dat zijn zaak zou worden behandeld.