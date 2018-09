Zoektocht naar uit instelling weggelopen jongens (10 en 11) in Oisterwijk gaat door

Pizzakoe­rier aangereden in Oisterwijk, automobi­list rijdt door

6:09 OISTERWIJK - Op de Waterhoefweg in Oisterwijk is vrijdagavond een pizzakoerier aangereden. Dat gebeurde rond 22.00 uur, bij een adres waar ze moest bezorgen. De betrokken automobilist is met hoge snelheid doorgereden in de richting van de Terburghtweg.