Zorgen om twee vermiste kinderen in Oisterwijk, mogelijk sprake van drugsgebruik

Sportcom­plex Den Donk in Oisterwijk is stil en stijlvol

12 oktober OISTERWIJK - De belangstelling voor de opening van sportcomplex Den Donk in Oisterwijk was overweldigend. Enkele duizenden bezoekers wisten zaterdag de weg te vinden naar de gloednieuwe accommodatie. Ze keken hun ogen uit in het schitterende gebouw.