Zorgen voor het nageslacht: het regent eikels uit kurkdroge bomen

Een wandeling op de Kampina, even in de auto op de N65 van Haaren of Helvoirt, of wandelen door de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Sta er niet van te kijken dat je schrikt van vallende eikels. Want Hollandse en Amerikaanse eiken gooien massaal hun eikels naar beneden. Veel meer dan enkele jaren geleden.