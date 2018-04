Zutphense met heimwee naar Oisterwijk krijgt oranje traktatie

OISTERWIJK - Het begon met een reactie op Facebook onder een bericht over de nostalgische kermis op De Lind. Had Erna de Goeij eindelijk de tijd en de gezondheid om Koningsdag in Oisterwijk te vieren, mocht ze haar lenzen niet in omdat haar ogen voor een staaroperatie nog opgemeten moesten worden. 'En tja, met min 16 begin ik niet veel.'

Maar dan kende de Zutphense Oranjevereniging Oisterwijk nog niet. Donderdagmiddag ging de deurbel. Een gebaksdoos met vier oranje bollen en de hartelijke groeten uit Oisterwijk. 'Ben ik er toch een klein beetje bij', liet ze wederom via Facebook weten.

Kerkzicht

We wilden meer weten van deze kennelijk door heimwee gekwelde dame in het oosten des lands. En dit bleek haar verhaal: 'Ik ben geboren aan de Kerkstraat. Mijn grootouders waren eigenaar van Kerkzicht. Daar heb ik veel tijd doorgebracht met mijn neefjes. Ik ging naar de Agnesschool en later naar de ULO St. Theresiaschool.'

Volledig scherm De oma van Erna de Goeij tapt in Kerkzicht een pilsje. Haar schoondochter Truus Faas heeft er ook lol in. © Collectie Erna de Goeij

Erna de Goeij denkt met weemoed terug aan de zondagse wandelingen door de bossen en het schaatsen op het Staalbergven. De scheiding van mannen en vrouwen in het zwembad daar heeft ze nog meegemaakt. 'Mijn vader was import, maar binnen de kortste keren was hij volledig een Oisterwijker. De gemeenschap en de gezelligheid, dat mis ik het meest.'