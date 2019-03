Zwaar verkeer in of uit de kom van Moergestel: politiek kan kiezen

Eén partij, Algemeen Belang, zal op 11 april in de raad vasthouden aan een veel duurdere variant: een rondweg voor Moergestel. Die zou parallel aan de A58, over de Blankemansweg, het zware verkeer moeten gaan wegtrekken uit de kom van Moergestel. Dankers deelde op een infoavond in Moergestel vorig jaar al mee voor zo’n miljoeneninvestering geen noodzaak te zien.