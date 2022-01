Akwasi Frimpong mist Spelen door corona: ‘Ik heb de afgelopen vier jaar zoveel gelaten en geïnves­teerd’

Het is de nachtmerrie voor veel sporters de komende tijd: niet naar de Olympische Spelen kunnen door een positieve coronatest. Akwasi Frimpong (35) ziet zijn olympische droom nu in één klap uiteenspatten. De in Amsterdam woonachtige Ghanees testte positief in Duitsland, waar volgende week wereldbekerwedstrijden in het skeleton plaatsvinden.

30 december