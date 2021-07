Amazone Van Baalen uit Brakel spreekt van tegenvallende dressuurproef

Acht landen plaatsen zich voor de eindstrijd, TeamNL klasseerde zich als vijfde. De Grand Prix werd gewonnen door de Duitse Jessica von Bredow-Werndl. Duitsland was de beste in de landenwedstrijd, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. De resultaten van Gal en Minderhoud waren goed genoeg voor een plaats in de individuele finale, die wordt verreden in de vorm van de kür. Van Baalen is daarvoor afgevallen.

“Het was niet helemaal de proef waar ik op gehoopt had”, zei de amazone uit Brakel. “Ik heb niet met een superblij gevoel af kunnen groeten, er zaten te veel fouten in. Ik moet het nog even laten bezinken voor ik kan zeggen hoe het heeft kunnen gebeuren. Het losrijden was heel goed, maar daar heb ik niets aan: het moet in de ring gebeuren. Er waren stukken dat Go Legend heel goed ging, maar een fout is een fout, net als bij springruiters een balk een balk is. Ik ga proberen om dat in de Grand Prix Special niet te doen.”