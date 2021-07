Badmuts voor afrokapsel niet welkom op Olympische Spelen

De afwijzing is nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Daar kwalificeerde Alice Dearing zich recent als eerste vrouwelijke zwarte Britse zwemster ooit voor Team GB op de Olympische Spelen. Die worden later deze maand gehouden in Tokio. Dearing is een van de boegbeelden van het bedrijf Soul Cap, dat badmutsen maakt voor zwemmers met heel lang of volumineus haar. Hun slogan is ‘Big Care for Big Hair'.