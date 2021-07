Bertens en Schuurs in tranen na gewonnen kraker: ‘Hier spelen zoveel emoties mee’

Het zag er vroeg in de eerste set niet heel florissant uit voor de Nederlandse tennissters. Bertens maakte in haar eerste servicegame direct drie dubbele fouten, waardoor zij en Schuurs al snel achter de feiten aanliepen. Bij 0-3 waren er bovendien twee breakpoints voor de ervaren Fransen, maar het Oranje-duo wilde zich niet zo snel gewonnen geven in de openingsset. Op de opslag van Mladenovic werd de re-break afgedwongen en uiteindelijk draaide het uit op een tiebreak. Daarin hadden Bertens en Schuurs van begin tot eind het initiatief, op weg naar 7-6 setwinst.

In de tweede set wilden er maar geen breaks vallen, terwijl veel games wel spannend waren. Vanuit Nederlands oogpunt was met name het behoud op 3-3 belangrijk, toen Schuurs en Bertens een 0-40 stand wisten weg te poetsen. Maar bij 5-5 werd dan toch de service ingeleverd. Mladenovic en Garcia wonnen de set met 7-5, waarna er een ‘match tiebreak’ aan te pas moest komen. In deze race naar de 10 wist Nederland een gaatje van vier punten te slaan en de Fransen met de rug tegen de muur te zetten, alleen de trekker overhalen lukte aanvankelijk niet. Mladenovic en Garcia kwamen helemaal terug en dwongen zelfs een wedstrijdpunt af, maar Bertens en Schuurs zorgden voor de laatste twist 11-9.

Na afloop was de ontlading groot bij het Nederlandse koppel. Schuurs en Bertens, bezig aan haar laatste kunstje als prof, hadden zelfs de tranen in hun ogen staan. ,,We zijn helemaal aan het trillen. Hier spelen zoveel verschillende emoties mee", vertelde dubbelspecialist Schuurs na afloop. ,,Het is voor mij een droom om hier te zijn, zeker met Kiki. Er gaan zoveel dingen door je heen en als je dan toch kan winnen, dan geeft dat tranen.” Bertens: ,,Hier ging het om de laatste maand, dus dat dit er nu even uitkomt is alleen maar geweldig. Ik kom niet eens uit mijn woorden. We gaan hier een uurtje van genieten en morgen weer knallen”, blikte de Wateringse alvast vooruit op de wedstrijd tegen Veronika Kudermetova en Jelena Vesnina uit Rusland.