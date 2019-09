Beslissend OKT volleybal naar Apeldoorn

Het beslissende continentale Olympisch Kwalificatie Toernooi voor de volleybalsters vindt in januari in Apeldoorn plaats. De Europese Volleybalbond CEV heeft het toernooi waarin acht Europese landen strijden om één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar aan Nederland toegewezen.

Voor de Nederlandse vrouwen betekent dit dat zij beschikken over thuisvoordeel wanneer zij van 7 tot en met 12 januari ‘met de rug tegen de muur staan’, zoals aanvoerster Maret Balkestein het beslissende scenario twee maanden geleden verwoordde. Eerder deze zomer verloor Nederland op belangrijke momenten van thuisspelende landen; eerst op het eerste OKT van Italië in Catania, vervolgens schakelde Turkije - de uiteindelijke nummer twee van het toernooi - de Nederlandse vrouwen uit in een luidruchtige hal op het EK in Ankara. Vier jaar geleden werd Oranje nog vier op de Spelen van Rio

In Omnisport in Apeldoorn, waar afgelopen week ook het EK voor de mannen werd georganiseerd, treffen de Nederlandse volleybalsters wederom Turkije, het team dat gecoacht wordt door de voormalig Nederlandse bondscoach Giovanni Guidetti. Daarnaast zijn Duitsland, Bulgarije, Polen, België, Kroatië en Azerbeidzjan de tegenstanders.

‘Verplicht’

,,We zijn dit aan onze volleybalsters verplicht”, zei technisch directeur Joop Alberda ruim tien dagen geleden over het bid van Nederland. Turkije, samen met Nederland de grootste favoriet voor het ene ticket op het OKT, leek de andere kandidaat voor de organisatie van het toernooi. In eerste instantie bedroeg het inschrijfgeld voor het toernooi een miljoen euro, exclusief organisatiekosten. Maar daar leek geen van de landen in staat of toe bereid.

Alberda, eerder deze maand: ,,Dan krijg je een situatie waarin alle partijen zeggen: als het zo blijft, haken wij af. Waarna je weer opnieuw begint. Nu is de vraag wie het dichtst bij het bedrag komt en waar de CEV vervolgens voor kiest.” Over het thuisvoordeel: ,,Het publiek geldt als zevende of achtste speler en is van niet te onderschatten waarde.

Aan de Olympische Spelen in Tokio doen in totaal twaalf landen mee, zeven landen zijn al zeker. Gastland Japan is automatisch geplaatst en uit de eerste mondiale kwalificatieronde die in augustus plaatsvond zijn reeds zes landen geplaatst. Via de beslissende continentale toernooien worden de overige vijf olympische tickets verdeeld. Europa staat met afstand bekend als het sterkste volleybalcontinent.