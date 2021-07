Besmette Reshmie Oogink kapot van verdriet: ‘Dit is een nachtmerrie, ik zit in een gevangenis zonder bezoektijd’

Taekwondoka Reshmie Oogink (31) is daags na haar positieve coronatest nog kapot van verdriet. ,,Dit is één grote nachtmerrie. Ik heb jarenlang zoveel opgeofferd voor de Olympische Spelen en dan zit ik nu hier - in de vorm van mijn leven - op bed in een gevangenishotel.”