Bitter afscheid voor Nycke Groot met vernedering tegen Fransen: ‘Je gunt haar een ander einde’

Door Lisette van der Geest



Als het in het handbal ging om gunnen, dan had Danick Snelder vandaag de winst in de kwartfinale op Nycke Groot’s conto bijgeschreven. Het had zo mooi kunnen zijn: revanche op vijf jaar geleden, op de halve finale in Rio die ze destijds met een punt verloren, óók van Frankrijk. Het had zo prachtig kunnen worden, voor Groot, die haar pensioen uitstelde, terugkeerde, in Tokio haar 150ste wedstrijd voor Nederland speelde. Maar niks werd prachtig. Groot wilde vechten tot ‘het bittere eind’ en moest daarna zeggen: ,,Bitter was het, ja.”