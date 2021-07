Bittere pil voor recordinternational Sherida Spitse: geen Olympische Spelen door knieblessure

Judoka Guusje Steenhuis in quarantai­ne: ‘Eigenlijk een wonder dat ik er nog niet eerder uit lag’

2 juli Olympisch judoka Guusje Steenhuis (28) zit noodgedwongen een paar dagen in quarantaine. Er is een positief coronageval binnen de nationale trainingsgroep op Papendal, bij een judoka - niet geselecteerd voor de Zomerspelen in Tokio - met wie Steenhuis afgelopen dinsdagavond trainde. Steenhuis, actief in de klasse tot 78 kilogram, hoorde het nieuws gistermiddag.