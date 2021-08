Bollywood-ster met 42 miljoen volgers maakt van Brabantse hockeycoach internetsensatie

Marijne bereikte met de hockeyvrouwen van India verrassend de halve eindstrijd op de Olympische Spelen en kan hij niet meer stuk in het land met ruim 1,3 miljard inwoners. In de kwartfinales in Tokio werd drievoudig olympisch kampioen Australië, dat tot dan toe nog alles had gewonnen, met 1-0 verslagen. India was in de groepsfase bij het Nederlands elftal ingedeeld en verloor de eerste wedstrijd dit toernooi met 5-1. Voor een plek in de finale moet India zien af te rekenen met Argentinië, dat eerder op de dag Duitsland uitschakelde.



Reden genoeg voor Marijne om een tweetje naar het thuisfront te sturen. Vanuit de bus maakte hij een selfie met de speelsters op de achtergrond. ‘Sorry familie, ik kom weer wat later', schreef hij daarbij. Niet veel later ontplofte de telefoon van Marijne bijna en is de tweet ruim 130.000 keer geliket en bijna 20.000 keer geretweet. De veroorzaker: Bollywood-ster Shah Ruk Khan.