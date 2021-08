Bonevacia schrijft historie met finaleplaats: ‘Ik love Nederland’

LIVE | Sifan Hassan opent jacht op haar eerste gouden medaille

14:36 Sifan Hassan begint om 14.40 uur aan haar finale op de 5000 meter, waarin ze de eerste van drie gouden medailles hoopt te winnen op deze Olympische Spelen. Bekijk hieronder wat er vandaag allemaal al gebeurd is in Tokio. • Handbalsters spelen woensdag (02.30 uur) in kwartfinale tegen Frankrijk • Femke Bol overtuigend naar finale 400 meter horden • Liemarvin Bonevacia in Nederlands record naar finale 400 meter • Hockeysters overtuigend door naar halve finale • Voetbalsters Canada winnen door rake penalty wel van VS • Dafne Schippers ten onder in halve finale 200 meter • Sifan Hassan stunt met zege ondanks val op 1500 meter • Vijfde plek schenkt Nadine Visser totaal geen voldoening