Bos snuift cultuur, wat vinden we daar op ons nachtkastje?

1000 meter Kroont Kjeld Nuis zich tot koning van Gangneung?

9:56 Hij liet het even bezinken, daarna volgde een harde lach. Kjeld Nuis kreeg net te horen dat op alle individuele schaatsafstanden de winnaar nog nooit uit de laatste rit kwam. ,,Sterk. We gaan het zien”, zei Nuis, die vandaag op de 1000 meter in de laatste rit start en bovendien topfavoriet is. Maar even zo goed is de Noor Håvard Lorentzen een grote kanshebber voor het goud.