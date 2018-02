Bos: Tricky baan, maar geweldig dat ik hier mag sleeën

Door Tim Reedijk



Vooropgesteld. Als je van jezelf moeite hebt met hoge snelheden en hoogtes, begin dan niet aan skeleton. Kimberley Bos (24) deed dat wel en plaatste zich ternauwernood voor de Olympische Spelen. Nu is ze volop in training voor haar debuut volgende week.



Nederland overtuigen om massaal af te stemmen op skeleton zal nog een hele klus worden, maar Bos doet een poging. ,,Het is een ontzettend gave sport. Deze baan heeft veel grote bochten en een relatief hoge snelheid ten opzichte van andere banen. Het is niet zozeer gevaarlijk, maar het heeft wel zijn tricky plekjes. Je zal niet zo snel iemand van z’n slee af zien vliegen, maar wel de kant zien raken. Het hoort gewoon een beetje bij de sport.”



De Edese kwam maar nipt door de kwalificatie door een voordracht van de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN). Daarop besloot NOC*NSF haar uit te zenden. ,,Voor een sporter is de Olympische Spelen toch dé wedstrijd waar je bij wil zijn. En daar mag ik gewoon sleeën, dat is toch geweldig?”