Brabant levert vijf olympiërs, Lindsay van Zundert de jongste afgevaardigde van TeamNL

OverzichtNog twee dagen, dan wordt in Peking het startschot gegeven voor de Olympische Winterspelen. De Nederlandse equipe bestaat in China uit 42 sporters. Vijf daarvan zijn geboren Brabanders, waaronder een veelwinnaar op het langebaanschaatsen en een piepjonge kunstschaatsster.

Tijdens de vorige winterspelen waren er drie Brabanders actief. Schaatsster Ireen Wüst en snowboarder Niek van der Velden uit Nispen waren er in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang ook al bij. Toen reisde ook de Udense Cheryl Maas af naar Azië. Wüst, uit Goirle, pakte in 2018 goud op de 1500 meter en greep op de 3000 meter en de ploegenachtervolging het zilver.

Maas is er in Peking niet meer bij, maar naast Wüst en Van der Velden zijn er nog drie andere Brabanders voor het eerst actief op de Winterspelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lindsay van Zundert

Ze is pas een dag 17 jaar oud, maar staat nu al voor haar eerste Winterspelen. Kunstschaatsster Lindsay van Zundert is de jongste afgevaardigde van de ploeg en draagt, samen met Kjeld Nuis, de Nederlandse vlag het ‘Vogelnest’ binnen bij de openingsceremonie. In Peking komt de tiener uit Etten-Leur in actie op de korte kür en vrije kür.

Volledig scherm Lindsay van Zundert draagt vrijdag samen met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag. © EPA

Niek van der Velden

Ondanks zijn 21 jaar is Niek van der Velden al toe aan zijn tweede Olympische Spelen. In 2018 viel hij echter zo hard tijdens de laatste training voor de kwalificaties, dat hij niet mee kon doen aan de wedstrijden. De in Nispen geboren snowboarder krijgt nu in Peking een nieuwe kans. Tijd voor revanche voor de Brabander, die uitkomt op de onderdelen slopestyle en big air.

Volledig scherm Niek van der Velden (rechts) verkent met Melissa Peperkamp het slope-style circuit. © Pim Ras Fotografie

Ireen Wüst

Voor Ireen Wüst is ‘Peking’ alweer haar vijfde deelname aan de Winterspelen. De Goirlese schaatster won al elf medailles, waarvan vijf keer goud. De prijzenkast van de 35-jarige is overvol, maar kan Nederlands succesvolste Olympiër nog een plak aan haar erelijst toevoegen? Wüst komt in actie op de 1000, 1500 meter en de - nu al veelbesproken - ploegachtervolging.

Volledig scherm Ireen Wüst op Schiphol, voorafgaand aan de vlucht naar haar vijfde Olympische Spelen.

Franko en Jelen Franjic

De gebroeders Franjic uit Breda (Franko (27), de oudste, werd geboren in Lelystad maar groeide op in Breda) gaan hun eerste Olympische Spelen beleven. Twee dagen lang dachten Franko en Jelen (21) dat ze niet naar Peking af zouden mogen reizen, aangezien ze de kwalificatie-eis niet hadden gehaald. De Nederlandse bob- en sleebond droeg het team echter toch voor om naar de Winterspelen te gaan. Dit omdat men door blessures en corona een verre van optimaal seizoen had kunnen draaien.

Volledig scherm Janko (links) en Jelen Franjic. 'Dit is waar we van kinds af van gedroomd hebben.' © BSBN

Stephan Huis in ’t Veld

Zoals veel bobbers is ook Huis in 't Veld afkomstig uit de atletiek. De kracht en snelheid van het kogelslingeren en sprinten komen uiteraard goed van pas in de slee. Maar het is maar de vraag of de 23-jarige Huis in ‘t Veld, afkomstig uit Bergen op Zoom, daadwerkelijk de slee in kan gaan. Hij reist namelijk als reserve mee naar Peking, als teamgenoot van de hierboven genoemde Franjic-broers.

Volledig scherm Het bobteam dat naar Peking gaat: V.l.n.r.: Jelen Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in 't Veld, Ivo de Bruin, Janko Franjic en Joost Dumas. © BSBN