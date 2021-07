Britt Eerland na comeback verder in tafeltennistoernooi

In de vierde game nam Eerland het initiatief en ze liep al snel uit, al kwam de Egyptische nog wel enkele punten terug. De Nederlandse greep met een serie van vier punten op rij ook de winst in de vijfde game en kwam weer een beetje terug in de wedstrijd. In een spannende zesde game benutte Eerland op 10-8 het gamepoint en daarmee trok ze de stand gelijk. In de beslissende zevende game liep Eerland uit naar 3-0. Ze hield een kleine voorsprong vast en sloeg op 10-7 op haar eerste matchpoint meteen toe.



Eerland neemt het in de achtste finales op tegen Hoi Kem Doo uit Hongkong. De als achtste geplaatste speelster versloeg de pas 17-jarige Yubin Shin uit Zuid-Korea met 4-2 in games. De partij wordt later op dinsdag, om 12.30 uur (Nederlandse tijd), gespeeld.



Voor Eerland is het de tweede keer dat ze deelneemt aan de Spelen, maar voor het eerst in het enkelspel. Bij Rio 2016 was ze met het team actief. Voor de Spelen van Tokio hebben de tafeltennissters zich niet als team geplaatst.