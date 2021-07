Brons een beetje voor Sanne van Dijke, maar vooral voor haar rouwende familie: ‘Gun hen een positief zetje’

Waterpolo­sters herstellen zich knap met zege op Europees kampioen Spanje

14:10 De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede duel bij de Olympische Spelen gewonnen. Na de nederlaag tegen Australië won de ploeg van bondscoach Arno Havenga vanmiddag in het Tatsumi-bad in Tokio van Spanje: 14-13 (2-3, 3-2, 3-2, 6-6). De Europees kampioen was op papier de zwaarste tegenstander in groep A.