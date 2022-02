Brons voor achtervolgingsploeg Wüst, Schouten en Groenewoud pleister op de wond

LIVE | Brons voor Nederland­se vrouwen op ploegenach­ter­vol­ging, wat kunnen de mannen?

Voor de Nederlandse achtervolgingsploegen is brons het hoogst haalbare op de Olympische Spelen. De vrouwen verloren in de halve eindstrijd van Canada, waarna ook de mannen het moesten afleggen in hun rit tegen Noorwegen. Vanaf 09.22 uur wordt er in Peking gestreden om de medailles en in dit liveblog mis je niets!

9:30