Column Thijs Zonneveld | Sifan Hassan passeerde haar concurrentes zo hard dat ze er een verkoudheid aan overhielden

Halverwege had ze nog niet geademd. Haar ogen stonden nog op standje half wakker. Meer was ook niet nodig. Waar de anderen renden, hoefde zij alleen maar te sjokken. Ze had een liedje kunnen fluiten als ze had gewild. Dat Sifan Hassan olympisch kampioen ging worden, stond al vast. Het was slechts wachten op het voortschrijden van de tijd.