Compleet programma: dit staat er van dag-tot-dag te gebeuren in Tokio

Turncoach Vincent Wevers teleurge­steld: ‘De sport en de sporters hebben wat mij betreft verloren’

30 juni Vincent Wevers is teleurgesteld in de afloop van de juridische procedure rond zijn uitzending naar de Olympische Spelen. In hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat gymnastiekunie KNGU de vader van Sanne en Lieke Wevers niet hoeft af te vaardigen naar Tokio. ,,De sport en de sporters hebben wat mij betreft verloren”, aldus Wevers.