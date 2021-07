Cruciale denkfout Van der Poel betekent nieuwe deceptie voor Nederland

Video Cameraboot zorgt voor chaos bij triatlon: herstart nodig

3:41 De door de Kristian Blummenfelt gewonnen olympische triatlon begon maandag met een massale valse start. Ruim vijftig triatleten stonden klaar op een ponton voor de start en nadat de starter ze wegstuurde dook twee derde van hen het water in voor de 1500 meter zwemmen, maar kon een ander deel van de zwemmers niet in het water duiken omdat er een cameraboot in de weg lag.