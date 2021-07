Daar is ‘ie weer! De halfnaakte ingeoliede vlaggendrager uit Tonga

Hij is inmiddels 37 jaar oud, maar dat weerhoudt Taufatofua niet van om zich op het grootste sportpodium ter wereld te tonen. Vijf jaar geleden hield hij social media urenlang in een ijzeren greep. De halve wereld vergaapte zich op Twitter en Facebook aan de opmerkelijke entree van Taufatofua. De taekwondoka uit Tonga stapte als vlaggendrager met ontbloot bovenlijf én ingeolied de olympische arena binnen. In tegenstelling tot zijn sportieve prestaties ging het beeld van Taufatofua in zijn ta’ovala (een Tongaans rokje) viraal.



Taufatofua vloog er namelijk al in de eerste ronde van het olympisch toernooi uit. Maar hij stelde zich al snel een nieuw doel. De medewerker van een weeshuis verhuisde naar Duitsland en stortte zich op het langlaufen. Hij bleek een snelle leerling en haalde meermaals de olympische eis. Hij werd de tweede atleet ooit namens Tonga die meedeed aan de Winterspelen en uiteraard kwam hij weer met ingeolied lichaam en vlag tijdens de openingsceremonie op.



Deze Spelen hoopte Taufatofua mee te kunnen doen aan het onderdeel kanoën. Echter bleek hij daar minder talent voor te hebben. Tijdens de wereldkampioenschappen eindigde hij als laatste, dus richtte hij zich maar weer op taekwondo. Met succes, want hij plaatste zich wederom voor de Spelen. Dus liep hij vandaag weer met de vlag van zijn land en ingeolied bovenlichaam op de openingsceremonie.