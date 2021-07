Darmklachten zitten Zonderland dwars: ‘Ik kan niet genoeg eten’

Door Rik Spekenbrink



Was Zonderland (35) twee weken geleden bij een mediamiddag van de turnbond al vrij eerlijk over zijn fysieke klachten in aanloop naar zijn laatste Olympische Spelen, een paar dagen voor de kwalificatiewedstrijd ging de Fries nog dieper in op wat er precies aan schort.

Quote Mijn lichaam is niet supersterk Epke Zonderland In het kort: hij komt energie tekort, en daardoor kracht. Door aanhoudende maag- en darmklachten krijgt Zonderland niet genoeg calorieën binnen. ,,Ik kan niet genoeg eten om voldoende energie binnen te krijgen goed te kunnen trainen”, zei Zonderland in de fraaie Ariake turnhal. ,,Twee dagen trainen is het maximale, dan heb ik een rustdag nodig. Ik wilde het twee weken geleden niet allemaal vertellen, dan zou er misschien ophef van komen. Maar nu denk ik: whatever, het is wat het is.”



Vandaag was bijvoorbeeld zo’n mindere dag. Voor het eerst in de olympische turnhal waren de timing en het gevoel wel goed, maar Zonderland voelde zich bij de podiumtraining ‘wat sloom’, kwam kracht tekort. Hij greep een paar keer mis, al was dat ook uit voorzorg.

,,In een wedstrijdsituatie was dat in principe niet gebeurd, maar ik wilde nu geen risico nemen. De laatste voorwaarde is gewoon meer energie, om het zaterdag vol te houden. Op adrenaline kun je wel meer, maar ook niet een hele oefening. Mijn lichaam is niet supersterk.”

Een rustdag op donderdag, dan vrijdag ‘het lichaam wakker maken’ en dan hopen dat de batterij zaterdag genoeg is opgeladen. Dat is de planning voor Zonderland richting de kwalificatiewedstrijd. ,,Ik hoop vooral dat ik met een goed gevoel aan de stok sta. Dat ik het niveau heb en voel dat ik de finale kan halen. Of het dan lukt of niet, maakt niet eens uit. Maar ik wil niet voor spek en bonen meedoen.”

Zonderland bekende dat het niet altijd meer even leuk is om atleet te zijn, gezien zijn fysieke klachten van de laatste jaren. ,,Het mooie van topsport is ook keihard trainen, ’s avonds uitgeteld op de bank liggen, en dan de volgende dag weer. Dat is jarenlang altijd gelukt. Maar met het ouder worden kwamen er klachten, zoals problemen met mijn holtes. Ik denk dat dit er ook mee te maken heeft. Je wordt ouder, herstelt minder, zoekt de grenzen op. Ik haal minder plezier vanuit de sport, dat is gewoon zo. Daarom ben ik ook blij met zo’n mooi toernooi nu. Ik wil genieten van de laatste periode.”

'Blije hormoontjes'

Zoals de eerste dagen op het trainingskamp in de provincie Chiba vorige week. ,,Toen zat ik vol blije hormoontjes. Je bent er. En hier in het olympisch dorp, waar je gewoon een wandeling kan maken en met andere sporters kan toeleven naar de wedstrijden, daar krijg je ook energie van. Dat wilde ik nog een keer meemaken en dat heb ik deze week meegepakt.”



En wie weet er zaterdag in het vat blijkt te zitten. Dan moet het gebeuren voor de olympisch kampioen van 2012. ,,En anders is het met twee kinderen ook niet heel erg dat je nu meteen naar huis moet.”

