‘De Indiase hockeysters geloven echt in medaille, na Nederland is er een gapend gat’

In zijn fraaie nieuwbouwwoning op de rand van Rosmalen en Den Bosch is het voor Sjoerd Marijne nog even een beetje behelpen. ,,Ik ben de laatste tijd weinig thuis geweest, dus ik weet niet precies waar alles ligt”, zegt Marijne lachend, terwijl hij op zoek is naar suikerklontjes. ,,In december zijn we verhuisd. Nou ja we… Op de dag van de verhuizing was ik in India. Mijn vrouw en vier kinderen hebben alles perfect geregeld.”