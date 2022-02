De laatste Spelen van Sven Kramer: ‘Een eer dat ik tegen hem mocht strijden’

Sverre Lunde Pedersen herinnert zich nog de eerste keer dat hij Sven Kramer zag rijden. ,,Ik zag hem schaatsen en het leek alsof hij volledige controle had. Ik dacht: wow, hoe doet hij dat? Dat was mijn eerste indruk: hij was zó sterk. En hij heeft een heel efficiënte en sterke techniek. Het was indrukwekkend om te zien.”

Vanaf 2016 werd hij voorzichtig een uitdager van de Nederlander, maar voor die tijd was de schaatsgrootheid voor Pedersen toch vooral een voorbeeld en ook de man die vrijwel altijd zijn favoriet, landgenoot Håvard Bøkko, van de winst hield.

Quote We gaan Sven Kramer absoluut missen Sven Kramer ,,Voordat ik zelf mocht meedoen aan wereldbekers, keek ik al naar de grootse duels tussen Kramer en Bøkko. Dat was inspirerend”, zegt Pedersen, inmiddels 29 jaar en vier jaar geleden mét Bøkko olympisch kampioen op de ploegenachtervolging in Pyeongchang. ,,Kramer is een echte legende, natuurlijk. Iemand tegen wie alle schaatsers van mijn leeftijd opkijken en die ik bewonderde toen ik jong was. Het zal bijzonder zijn om hem hier niet meer te zien, maar hij heeft een fantastische carrière gehad. Ik vind het een eer dat ik tegen hem heb mogen strijden.”

Met het ouder worden van Kramer en dankzij zijn eigen ontwikkeling ontstonden er spannende duels. De EK allround in Collalbo in 2019, toen Kramer uiteindelijk won. En de WK allround in Amsterdam een jaar eerder, waar Pedersen sterker was. ,,Ik ben ook heel blij dat ik hem heb kunnen verslaan tijdens mijn carrière. De eerste keer dat ik hem versloeg was in Amsterdam. Dat was een mooi doel om af te vinken. Een groots moment, een grootse prestatie, want iedereen weet dat je dan van een legende wint.”

Maar toch: voor wie juichte hij eigenlijk, toen hij nog thuis op de bank zat? Pedersen schiet in de lach. ,,Sinds ik een jochie was, deed ik mee aan de Viking Race in Thialf. Dus ik ben opgegroeid met een hevige competitie tussen Nederland en Noorwegen. De mooiste races zijn altijd tegen Patrick, Sven en alle Nederlandse jongens. Maar ik juichte altijd voor de Noren, voor Havard dus.”

Acht keer werd Bøkko tweede op een WK. ,,Het is niet makkelijk om in Svens prime te schaatsen”, zegt Pedersen dan ook. ,,Havard is een legende in het Noorse schaatsen, maar bedenk je eens hoeveel gouden medailles hij had kunnen hebben zonder Kramer.”

Hij zegt het zonder wrok of wrang gevoel. ,,We moeten dankbaar zijn voor wat Sven Kramer heeft betekend voor deze sport. We gaan hem absoluut missen. Ik denk ook dat het allrounden niet hetzelfde zou zijn zonder hem. De oudere generatie weet hoe groot de factor Sven is geweest. Elk allroundtoernooi is een groot televisie-evenement en werd de afgelopen tien jaar gehouden in een vol stadion. Dat komt voor een groot deel door hem.”

