Debacle voor handbalsters op Spelen: Frankrijk legt Oranje op pijnbank

Geen revancheDe Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen opnieuw uitgeschakeld door Frankrijk. Vijf jaar na de zenuwslopende 24-23 nederlaag in de halve finale in Rio de Janeiro bleken de fysiek sterke Franse vrouwen nu veel te goed in de kwartfinale in het Yoyogi National Gymnasium in Tokio: 32-22.

Volledig scherm Lois Abbingh viel al vroeg uit. © ANP De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade scoorde slechts drie keer in de eerste elf minuten en zag sterspeelster Lois Abbingh, die in de laatste poulewedstrijd tegen Montenegro nog rust kreeg, al na vijf minuten uitvallen met een hamstringblessure. Na elf minuten stond het al 12-3 voor de Fransen, waarmee al snel duidelijk was dat de regerend wereldkampioen een bijna onmogelijke missie moest volbrengen om nog door te gaan naar de halve finale.



Na de dramatische start begon Nederland langzaam maar zeker toch wat treffers te maken. Dat resulteerde in een 16-10 stand na 25 minuten. Daarna was er een aantal goede reddingen van Rinka Duijndam, de tweede keepster achter Tess Wester, die op deze Spelen niet haar gebruikelijke topniveau haalt. Bij rust keek Nederland toch tegen een 19-11 achterstand aan.

Nederland slaagde er in de tweede helft niet in om die achterstand te verkleinen en werd zelfs verder overklast. Frankrijk liep uit naar 29-19 en won uiteindelijk met 32-22. Frankrijk is de wereldkampioen van 2017 en Europees kampioen van 2018. In de finale in Rio verloren de Franse vrouwen vijf jaar geleden van Rusland, dat nu mogelijk weer de tegenstander wordt in de finale.

Einde carrière Nycke Groot

Nederland had in de poulefase vier van de vijf wedstrijden gewonnen. Europees kampioen Noorwegen bleek in het vierde pouleduel met 29-27 te sterk voor de wereldkampioen. Oranje won maandag in het laatste pouleduel nog met 30-29 van Montenegro. Bij een nederlaag was Rusland de tegenstander geweest in de kwartfinale, maar Nederland besloot voor de overwinning te spelen en angstgegner Frankrijk dus niet te ontlopen.



Voor de 33-jarige Nycke Groot was de kwartfinale haar 150ste en laatste interland voor Oranje, nadat ze dit voorjaar na ruim twee jaar terugkeerde in de nationale ploeg. Bij de wereldtitel in Japan in december 2019 was ze dus niet van de partij.

Volledig scherm Nycke Groot haalt uit in de verloren kwartfinale tegen Frankrijk. © REUTERS Bij het handbal zijn er geen wedstrijden meer om de vijfde tot en met achtste plaats, zoals dat bij het waterpolo bijvoorbeeld wel het geval is. Frankrijk speelt in de halve finale tegen Zweden, de andere halve finale gaat tussen Noorwegen en Rusland.

Overzicht prestaties laatste jaren

2015: tweede op WK in Denemarken

2016: vierde op Olympische Spelen in Rio

2016: tweede op EK in Zweden

2017: derde op WK in Duitsland

2018: derde op EK in Frankrijk

2019: winnaar van WK in Japan

2020: zesde op EK in Denemarken

2021: verliezend kwartfinalist op Olympische Spelen in Tokio

