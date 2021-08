Deceptie beachvolleyballers: Brouwer en Meeuwsen na brons in Rio uitgeschakeld in achtste finale

Waarom de sprinttop­pers nog altijd in de schaduw staan van Bolt

Ze zijn snel, de sprinters die zondag in de finale van het koningsnummer Usain Bolt willen opvolgen, maar ze staan in de onmetelijke schaduw van de Jamaicaan. De superster die de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016 domineerde is met pensioen en een nieuwe grootheid is nog niet opgestaan.