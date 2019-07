Demi Schuurs droomt van Tokio: ‘Maar ik zal Kiki niet dwingen’

Voor Bertens zelf hoeft het niet meer zo nodig. Dat was in Rio de Janeiro, drie jaar geleden, wel duidelijk geworden. Na een vroege nederlaag in het enkelspel en vervolgens ook in het gemengd dubbel met Jean-Julien Rojer liet Bertens in duidelijke taal weten wat ze van haar olympische debuut had gevonden. Drie keer niks. Sfeerloos en ongezellig, iets als een ‘olympisch gevoel’ had ze totaal niet ervaren. Nee, dit was de eerste en de laatste keer.



Schuurs hoopt dat Bertens op die laatste uitspraak terugkomt. De Limburgse wil over precies een jaar dolgraag in Tokio spelen. Het liefst met Bertens naast zich. ,,Toen we vorig jaar samen dubbelden in Brisbane, hebben we het erover gehad. Kiki was niet meteen enthousiast. Maar nadat we het toernooi hadden gewonnen, zei ze: oké, laten we voor Tokio gaan, ik doe het voor jou.”