Deze Olympische Spelen vonden ook nooit plaats

1916

Berlijn had Amsterdam, Brussel, Boedapest en Cleveland afgetroefd in de strijd om de Spelen van 1916. Het Duitse leger had al in 1913 een voor die tijd futuristisch stadion geopend, tot in 1914 de Eerste Wereldoorlog begon. Aanvankelijk leek de oorlog geen belemmering te vormen - de Spelen zouden pas twee jaar later zijn - maar in 1915 ging toch een streep door de Olympische Spelen. Het stadion kreeg in de decennia een opknapbeurt, waarna het in 1936 in nazi-Duitsland alsnog de olympische familie huisvestte, maar door de opkomst van Adolf Hitler alvast een schaduw wierp over de Spelen van vier én acht jaar later .

1940

De geschiedenis herhaalt zich nu opnieuw voor Tokio. In een tijd dat een land in één jaar nog de Zomer- én Winterspelen mocht organiseren, had Tokio de Zomerspelen en Sapporo de Winterspelen van 1940 binnen gehengeld. Maar opnieuw gooide een oorlog roet in het eten, nadat Japan in 1937 China was binnengevallen. Het leidde tot de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Het IOC greep prompt in, ontnam Tokio de organisatie en wees vervolgens Helsinki aan - de nummer twee in de van de strijd om de organisatie. De Winterspelen gingen via St. Moritz, dat de organisatie snel weer inleverde na onderlinge wrevel in Zwitserland, naar het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Althans, als in september 1939 niet de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken toen Duitsland Polen binnenviel. Tokio kreeg decennia later zijn Spelen alsnog, 1964. Sapporo moest tot 1972 wachten.

1944

Vlak voor de Duitsers in 1939 Polen binnenvielen, kreeg Londen de organisatie van 1944. Maar als snel werd duidelijk dat de Britse hoofdstad kansloos was in de strijd tegen de Tweede Wereldoorlog. die tot 1945 zou duren. Londen kreeg snel zijn revanche, vier jaar later werden de Olympische Spelen van Engeland de Olympische Spelen van De Vliegende Huisvrouw, van Fanny Blankers-Koen.