Dit mag je donderdag niet missen op de Olympische Spelen

Het einde nadert, maar er wachten ons nog vier schitterende dagen sport op de Olympische Spelen in Tokio. De hoogtepunten van dag 13 in een overzicht, met dit keer ook even een korte internationale blik.

Weertman verdedigt zijn olympische titel

Vanaf 23.30 uur (woensdagavond)

Zonder zijn verloofde Ranomi Kromowidjojo gaat Ferry Weertman komende nacht (23.30 uur Nederlandse tijd) proberen zijn goud van Rio de Janeiro te prolongeren. Voor haar kon geen uitzondering gemaakt op de regel dat wie klaar is in Tokio binnen 48 uur het land moet verlaten.



Over dat verdedigen van die titel voor ‘Very Ferry Fast’; dat wordt naar verwachting nog een pittige opgave. Gregorio Paltrinieri uit Italië was bij de EK van 2021 de grote man met drie keer goud. En de Duitsers Florian Wellbrock (wereldkampioen 10 kilometer in 2019) en Rob Muffels (brons destijds) zijn ook concurrenten voor Weertman.

Bomvol atletiekprogramma met Vetter en finale van Bonevacia

Vanaf 02.10 uur

In de Nederlandse nacht wordt de zevenkamp bij de vrouwen hervat met speerwerpen, traditiegetrouw het sterkste onderdeel van Anouk Vetter, die ook nog eens aan kop gaat na vier onderdelen. Op deze tweede dag moet blijken of haar goede vorm kan doortrekken. De 4x100m estafetteams bij de vrouwen (met Dafne Schippers) en mannen willen de finale halen.



In de middag: de 4x400 meter vrouwen (normaliter met Femke Bol). Liemarvin Bonevacia, de eerste Nederlander in de 400 meter-finale. En dus de ontknoping op de zevenkamp met Vetter.

Van Riessen jaagt op unieke dubbel

Vanaf 08.30 uur

Laurine van Riessen kan zich nog altijd in een klein en uniek rijtje atleten plaatsen. Voor nu zijn er sporters die een medaille hebben gewonnen op zowel de Zomer- als de Winterspelen. Na haar brons op de 500 meter schaatsen in Sotsji (2014) start Van Riessen vandaag in de Keirin. Plaatsing voor de kwartfinale was woensdag een fluitje van een cent. Shanne Braspennincx is ook van de partij. De mannen rijden in Izu de omnium, Jan Willem van Schip is de Nederlandse troef.

Tijd om te oogsten voor de Belgische hockeymannen

Vanaf 12.00 uur

Toen de Nederlander Bert Wentink in 2005 aan het roer kwam van de Belgische hockeybond, ging het roer om. Er werd gewerkt aan een professionele jeugdopleiding, er kwamen goede coaches uit het buitenland, de Vlamingen en de Walen werden één, er kwam geld los. Het leidde tot een gouden generatie hockeyers. Die werden in 2018 ten koste van Nederland al wereldkampioen, de eerste wereldtitel voor de zuiderburen in een andere teamsport dan korfbal.



Maar nu moet het ook olympisch goud worden, want in Rio ging dat nog naar Argentinië. Vandaag om 12.00 uur is Australië, dat Oranje elimineerde in de kwartfinale, de tegenstander in de finale.

Australië volgende horde voor Amerikaanse basketballers

Vanaf 06.15 uur

Spanje was in de kwartfinale misschien wel de zwaarste tegenstander voor de Amerikaanse basketballers in Tokio. Die wedstrijd werd gewonnen door het team van de twee topcoaches Gregg Popovich en Steve Kerr gewonnen. De volgende horde naar goud, wat van deze ploeg altijd wordt verwacht, is Australië.

