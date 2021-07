Dit zijn de 10 populairste Nederlandse sporters op Instagram op de Olympische Spelen

Nog zeven dagen tot de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Vanwege de coronabeperkingen in Tokio zal zich naast de sportevenementen veel online afspelen. Een mooi moment om te kijken wie de Nederlandse sterren zijn op sociale media. De Leeuwinnen pakken een gouden plak op Instagram met Lieke Martens als populairste sporter en zes speelsters in de top 10.

1. Lieke Martens (1,3 miljoen volgers, voetbal)

Onder leiding van Lieke Martens werd het vrouwenvoetbal ongekend populair. Heel Nederland schaarde zich achter het Nederlands elftal toen het in 2017 Europees kampioen werd. Grote ster van dat elftal was natuurlijk Lieke Martens. En na dat toernooi bleef de ster van de inmiddels 28-jarige aanvalster alleen maar rijzen. Ze maakte een transfer naar FC Barcelona en daar tankte ze flink wat zelfvertrouwen dit jaar door de triple te pakken. Als boegbeeld van de Leeuwinnen is ze de populairste Nederlandse sporter die dit jaar meedoet aan de Olympische Spelen, als enige doorbreekt ze de grens van 1 miljoen volgers.



2. Mathieu van der Poel (775.000, mountainbike)

Een ongewone plek voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse veelvraat, die onlangs nog de gele trui droeg in de Tour de France, is weliswaar de populairste wielrenner van Nederland, maar moet Martens voor zich laten in de lijst van populairste olympiërs namens Nederland op de Spelen. In Tokio doet hij niet mee bij de wegrenners, maar als mountainbiker. Van der Poel wisselt de onderdelen net zo makkelijk af als hij overwinningen aaneen rijgt, zo is hij ook wereldkampioen in het veldrijden. Bij het mountainbiken gaat hij voor niets minder dan goud.



3. Daniëlle van de Donk (508.000, voetbal)

En daar is al de tweede voetbalster in de lijst: Daniëlle van de Donk. De Brabantse middenveldster is samen met Martens een van de smaakmakers van de Leeuwinnen. Naast de Europese titel haalde de ploeg ook nog de finale van het WK in 2019. De 29-jarige Van de Donk was een van de speelsters die in de Premier League uitkwam bij Arsenal. Komend seizoen verruilt ze de Gunners voor Olympique Lyon, de absolute topclub in het vrouwenvoetbal met zeven Champions League-zeges in de afgelopen tien jaar.



4. Dafne Schippers (375.000, atletiek)

Ze heeft een eigen brug in Utrecht, werd al twee keer wereldkampioen en pakte al een zilveren medaille op de Olympisch Spelen. Dafne Schippers is het gezicht van de Nederlandse atletiekploeg. Al gaat de 29-jarige hardloopster nu door een moeilijkere periode. Onlangs bekende ze waarom ze niet meer zo fris loopt als in de jaren dat ze Nederland verbaasde met records op de 100 en 200 meter. Schippers kampt met een dubbele hernia. Ondanks die klachten hoopt ze opnieuw Nederland te verrassen in Tokio.



5. Jackie Groenen (338.000, voetbal)

Ze is idolaat van Johan Cruyff en loopt daarom altijd met rugnummer 14 over het veld. Jackie Groenen was net als Martens en Van de Donk onderdeel van de basisploeg die het Europees kampioenschap behaalde in 2017. Op het WK in 2019 was ze beslissend door te scoren in de halve finale tegen Zweden. Het enige doelpunt van die wedstrijd en daardoor mochten de Leeuwinnen de finale spelen. Groenen is speelster van Manchester United.



6. Vivianne Miedema (291.000, voetbal)

Doelpuntenmachine van beroep: Vivianne Miedema. Ze is alweer de vierde voetbalster van Oranje die in deze lijst te bewonderen valt. Ze is topscorer aller tijden van de Leeuwinnen en ook in Engeland vindt ze veelvuldig het net voor haar club Arsenal. Miedema is de eerste speelster die meer dan 50 doelpunten maakte in de FA Women’s Super League. Gisteren vierde ze pas haar 25ste verjaardag.



7. Lieke Klaver (275.000, atletiek)

De opvolging van Dafne Schippers als boegbeeld van de Nederlandse atletiekploeg lijkt er aan te komen. Lieke Klaver is behoorlijk populair op social media. De 22-jarige atlete doet op vier onderdelen mee: 400 meter, 4x100m estafette, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette. In 2019 brak ze door nadat ze zich door een blessure meer ging focussen op de 400 meter in plaats van de sprintnummers. Ze brak het nationaal indoorrecord op de 200 meter, nadat het 23 jaar lang op naam van Ester Goossens stond. Klaver hoopt op de Spelen ook een medaille mee naar huis te nemen.



8. Shanice van de Sanden (200.000, voetbal) en 9. Jill Roord (188.000, voetbal)

Nog twee voetbalsters van de Leeuwinnen. Shanice van de Sanden (28) staat voor de generatie die in 2017 de Europese titel pakte, terwijl Jill Roord (24) haar echte doorbraak kende in 2019 op het WK. Van de Sanden flitste tijdens het succesvolle toernooi in eigen land over de vleugel en met haar gekleurde kapsel won ze veel aan populariteit. Haar wisselvallige spel in 2019 zorgde ervoor dat haar positie onder druk kwam te staan. Roord was juist invalster tijdens het EK, maar wist een basisplek af te dwingen tijdens het wereldkampioenschap. Vanaf komend jaar zijn ze ploeggenotes bij VFL Wolfsburg.



10. Tess Wester (161.000, handbal)

Op plek tien van deze lijst vinden we de eerste handbalster. Tess Wester is de keepster van de ploeg die in 2019 wereldkampioen werd. Met haar kenmerkende schreeuw na reddingen werd de 28-jarige West-Friese enorm populair bij het publiek. In 2015 en in 2019 werd ze verkozen in het allstar-team van het WK tot beste keepster van het toernooi. Overigens is er nog één handbalster populairder dan Wester: Estavana Polman (239.000 volgers). Zij moet echter door een blessure verstek laten gaan. Wester is net als Polman een ‘voetbalvrouw’. Waar Polman een relatie heeft met Rafael van der Vaart, is de keeper getrouwd met Mart Lieder, aanvaller van Odense BK.



