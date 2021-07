Dit zijn de olympische arena's in Tokio: trendy én traditioneel

Door Arjan Schouten



Het is de tijdloze tempel van olympisch Tokio. 57 jaar na het gouden kunststukje van Anton Geesink judoën ook Henk Grol en Juul Franssen volgende week weer in de Nippon Budokan, het Japanse hart van de krijgskunst. In 1964 gebouwd voor de eerste Japanse Spelen en ruim een halve eeuw en ontelbaar veel concerten (Bob Dylan, The Beatles, Pearl Jam) later, voldoet de pop- en vechttempel tegenover het keizerlijk paleis nog steeds aan de olympische eisen.