Durant loodst ‘Team USA’ voor vierde Spelen op rij naar basketbalfinale

Eerder op deze Spelen verloren de Amerikaanse basketballers al van Frankrijk (76-83) in de eerste poulewedstrijd in Tokio. Het was de zesde nederlaag in totaal voor de Amerikanen door de jaren heen op het evenement. Vervolgens won het team van de ervaren bondscoach Gregg Popovich (72) wel overtuigend van Iran, Tsjechië, Spanje en nu dus Australië.



Argentinië won het olympisch toernooi in 2004 in Athene. Sindsdien was het goud drie keer op rij voor de Verenigde Staten. ‘Team USA’ won bij de vijftien van de negentien deelnames aan de Olympische Spelen het goud. Alleen in 1972 (Sovjet-Unie), 1980 (Joegoslavië), 1988 (opnieuw Sovjet-Unie) en 2004 (Argentinië) was dat niet het geval.