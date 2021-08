Eén gouden medaille, maar zo veel verhalen: ‘Dit geeft een onbeschrijflijk mooi gevoel’

Sowieso brons Hoogland en Lavreysen imponeren en plaatsen zich voor halve finales sprinttoer­nooi

5 augustus Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben op de Olympische Spelen in Japan de halve finales bereikt op het sprinttoernooi. Met Lavreysen en Hoogland in de halve finale is de Nederlandse olympische ploeg minimaal zeker van de bronzen medaille.