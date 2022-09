Egypte wil in 2036 als eerste Afrikaanse land Olympische Spelen organiseren

De Egyptische minister van Sport, Achraf Sobhi, vertelde Bach dat president Abdel Fattah El-Sisi zijn goedkeuring heeft gegeven voor de kandidaatstelling van het land. In een verklaring zei Bach dat de „Egyptische sportinfrastructuur geschikt is om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren”.

De bidprocedure voor de Spelen van 2036 is nog niet begonnen, dus het is nog even afwachten wie de concurrenten van Egypte worden. Eerst worden de Zomerspelen in 2024 in Parijs gehouden. Daarna is Los Angeles in 2028 gaststad en het Australische Brisbane neemt de organisatie op zich in 2032. De verwachting is dat het winnende bid voor de Spelen van 2036 ergens tussen 2025 en 2029 bekend wordt gemaakt.