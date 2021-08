Emoties lopen op bij bronzen Van der Vleuten: ‘Het komt er nu een beetje uit’

VIDEOSpringruiter Maikel van der Vleuten heeft in de individuele finale op de Olympische Spelen in Tokio brons gepakt.

Van der Vleuten bleef in de eerste finaleronde op de 11-jarige ruin Beauville Z foutloos en klokte 85.31. Dat was de snelste tijd van alle deelnemers. In totaal bleven zes combinaties foutloos en zij plaatsten zich voor de barrage.

Daarin kwam Van der Vleuten als laatste in actie en had gezien dat iedereen foutloos was gebleven. De druk zat er dus flink op, maar ook de Nederlandse combinatie bleef foutloos en zette met 37.85 de derde tijd neer. Het goud was voor de Britse favoriet Ben Maher (37.85), het zilver voor de Zweed Peder Fredricson (38.02).

Volledig scherm Maikel van der Vleuten met Beauville Z op weg naar de barrage. © AFP

Van der Vleuten pakte eerder zilver met het team op de Spelen van Londen in 2012.

In gesprek met het AD kon Van der Vleuten zijn emoties moeilijk bedwingen. ,,Mijn vader is hier naartoe gekomen en die heeft me altijd begeleid", aldus de Brabander, met gebroken stem. ,,En dat heeft me enorm geholpen. Het was een lange weg en het komt er nu uit.” (Bekijk zijn hele reactie in de video boven het artikel)

Marc Houtzager kwam al vroeg in actie in de olympische finale. Op de 13-jarige merrie Dante bleef de Nederlander een dag eerder nog foutloos, maar vandaag ging het een stuk minder. Het duo kreeg in totaal 13 strafpunten en was daarmee kansloos voor een topklassering.

Volledig scherm Marc Houtzager en Dante. © AP

Voor Willem Greve en de 14-jarige merrie Zypria S, de derde Nederlandse combinatie, zat het toernooi er al na de kwalificatie op. Vlak voor de finish ging het mis bij een oxer. Met vier strafpunten viel de olympische debutant net buiten de topdertig.

Volledig scherm Maikel van der Vleuten toont zijn bronzen medaille. © REUTERS

