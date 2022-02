Emoties na gouden race Nils van der Poel: ‘Je hoopt als kind dat die trainingsuren zich ooit uitbetalen’

Sjinkie Knegt dankzij snelle slotmeters naar kwartfina­les op 1000 meter

Sjinkie Knegt heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de kwartfinale van de 1000 meter. De Nederlandse shorttracker eindigde zaterdag in het Capital Indoor Stadium de voorronden als tweede in zijn heat. Knegt plaatste zijn schaats net wat eerder over de finishlijn dan de Chinees Wenlong Li. De Zuid-Koreaan Daeheon Hwang was het snelst, in een olympisch record.

5 februari