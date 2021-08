Emotionele Weertman zevende: 'Niet kunnen laten zien waarvoor ik heb getraind’

VideoFerry Weertman is onttroond als olympisch kampioen. De 29-jarige openwaterzwemmer ging voor een medaille in het Odaiba Marine Park, maar kwam niet in de buurt van het podium. Hij eindigde na zeven rondes op een zevende plek op bijna drie minuten van winnaar Florian Wellbrock. ,,Dit doet zeer.”

Op de Olympische Spelen van Rio tikte Weertman nog als eerste aan, vlak voor de Griek Spiros Gianniotis, die wel eerder onder de finishplaat doorzwom, maar later aantikte dan Weertman. De regerend olympisch kampioen kon zijn titel in het warme Japanse water (de temperatuur lag rond de 30 graden) niet prolongeren ondanks zijn voorbereiding op de hitte. Weertman startte in het achterveld, zijn tactiek uitvoerend, maar doordat de koplopers als een speer ervandoor gingen, was het gat binnen de eerste drie kilometer al geslagen.

Weertman zwom zichzelf naar voren, jagend op de groep achter de koplopers om daarna de aansluiting te vinden. Maar de 29-jarige zwemmer beschikte niet over de krachten om aan te haken. Florian Wellbrock domineerde de race, zorgde voor een moordend tempo, richtte een slagveld aan en zwom steeds verder weg bij de concurrentie. ,,Ik had een raceplan, maar dat matchte niet bij de race. Ik wilde het twee rondes rustiger aan doen om niet te veel energie te verspillen. Toen ik Florian al los zag zwemmen bij de eerste boei, dacht ik: dat komt wel weer goed. Maar ik kwam er niet meer bij. Dan kun je in de derde ronde alles eruit gooien om aan te haken, maar dan haal je het einde niet", analyseerde Weertman in tranen voor de camera's van de NOS.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met nog 500 meter te gaan zwom de Duitse wereldkampioen van 2019 al op 16 seconden van de nummer 2, de Hongaar Kristof Rasovszky. De Italiaan Gregorio Paltrinieri lag daar weer achter. Wellbrock zwom soeverein naar het goud. De Hongaar klopte in de sprint om het zilver de Italiaan, de regerend Europees kampioen en winnaar van het brons op de 800 meter vrije slag in het 50-meterbad. De 23-jarige Duitser pakte vier dagen eerder in het zwembad brons op de 1500 meter vrije slag.

,,Sinds Rio heeft niemand ook maar een poging gedaan om zo te winnen. We hebben dit scenario vooraf wel besproken, maar gezien de omstandigheden hier dachten we dat zoiets kansloos zou zijn. Florian is echter een zwemmer van een ander kaliber, zo bewijst hij”, aldus bondscoach Thijs Hagelstein.

Ferry Weertman tikte uiteindelijk aan als zevende, op bijna drie minuten achterstand van zijn opvolger. Weertman kon in navolging van Sharon van Rouwendaal een dag eerder - zij won het zilver - niet nog eens voor eremetaal zorgen bij het 10 kilometer openwaterzwemmen. ,,Ik heb deze race niet kunnen laten zien waarvoor ik zo hard heb getraind. Dat doet pijn, want ik was juist goed in vorm. Maar hier moet ik het mee doen. Dit is heel erg kut.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Toekomst

Hoe zijn toekomst eruitziet? ,,Ik ga nu eerst twee maanden vakantie vieren en dan zie ik het wel.” Zijn verloofde Ranomi Kromowidjojo sprak eerder soortgelijke woorden na haar laatste race in het zwembad op de Spelen van Tokio. ,,Ik denk niet dat onze keuzes aan elkaar verbonden moeten zijn”, zei Weertman, die weet dat over drie jaar de Spelen van Parijs zijn. ,,Je moet voor jezelf 100 procent passie hebben om door te gaan als je mee wil doen op het hoogste podium. Als je dat laat afhangen van iemand anders, dan heb je de intrinsieke motivatie niet. Als de ene doorgaat en de andere niet, dan steunen we elkaar onvoorwaardelijk. En als we beiden stoppen of beiden doorgaan, dan hebben we daar ook vrede mee.”



Volgens bondscoach Thijs Hagelstein is de keuze volledig aan Weertman. Als de zwemmer door wil gaan, overweegt zijn coach het programma aan te passen. ,,Het zou kunnen dat als Ferry besluit dat hij zo niet wil eindigen, dat we heel kritisch gaan kijken wat we dan gaan doen. Misschien moeten we dan wel andere keuzes maken in het programma”, aldus Hagelstein.

Volledig scherm Een uitgemergelde Ferry Weertman komt als een geslagen man het water uit na een teleurstellende zevende plaats op de 10 kilometer. © Pim Ras Fotografie

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.