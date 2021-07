Epke Zonderland krijgt vanmiddag groot ontvangst op Olympic Festival

LIVE | Waterpolo­sters starten met nederlaag, 3x3 basketbal­lers verliezen na overtime

12:29 Op de derde dag van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Nadat Arno Kamminga in de ochtend zilver pakte op de 100 meter schoolslag, liep de mountainbikewedstrijd van Mathieu van der Poel uit op een deceptie. Volg alle ontwikkelingen van onze olympiërs in ons liveblog. • Drama voor Mathieu van der Poel in mountainbikewedstrijd • Arno Kamminga grijpt zilver op 100 meter schoolslag • Carrière Kiki Bertens voorbij na verlies in dubbelspel • Hockeysters blijven foutloos in groepsfase • Handboogschutters grijpen nipt naast brons • 20-jarige Roos Zwetsloot vijfde bij onderdeel street op skateboard • Tennisser Jean-Julien Rojer test positief op coronavirus • Waterpolosters starten met verlies tegen Australië